Nachdem sich die RWE-Aktie in Bereich von 30,00 Euro stabilisieren konnte, gelang es nur wenig später einen Trendwechsel herbeizuführen und über den diesjährigen Abwärtstrend zu springen. Das in der charttechnischen Analyse vom 09. August 2021: „RWE: Ein zartes Pflänzchen“ favorisierte Kaufsignal wurde damit regelkonform umgesetzt und brachte Gewinne von über 33,00 Euro hervor. Investierte Anleger sollten aber nicht vergessen ihre Stopps nun enger nachzuziehen, ein Niveau knapp unterhalb des EMA 50 würde sich hierfür anbieten. Aber auch frische Positionen wären an dieser Stelle noch denkbar.

Im Rallyemodus

Die fortwährenden Gewinne sollten zunächst einmal enger abgesichert werden, ein Stopp unterhalb des EMA 50 sowie der Kursmarke von 31,84 Euro wäre als sinnvoll zu erachten. Für frische Positionen kann dagegen ein Long-Investment gestartet werden, weiterhin ist der Bereich um 34,64 Euro als endgültiges Ziel für die RWE-Aktie auf Sicht der nächsten Tage und Wochen ausgeschrieben. Zwischenzeitliche Rücksetzer finden dagegen bei 32,19 Euro wichtige Unterstützungen vor. Solange RWE nicht nachhaltig unter 30,00 Euro abrutscht, bleibt das Chartbild kurzfristig als bullisch zu bewerten.