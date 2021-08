NEW YORK (dpa-AFX) - Wieder günstigere Rohstoffpreise und ein Ende von Lieferengpässen könnten Lanxess aus Sicht der Investmentbank Goldman Sachs Auftrieb verleihen. Analystin Georgina Iwamoto erhöhte daher die Annahmen für den operativen Gewinn (Ebitda) 2021 bis 2023 und liegt nun mit ihren Schätzungen über den Konsensprognosen. Sie erhöhte das Kursziel von 56 auf 72 Euro und drehte die Empfehlung für die Papiere von "Verkaufen" auf "Kaufen". Nachdem Lanxess-Aktien denen der Wettbewerber seit Jahresanfang deutlich hinterher gehinkt seien, könnte es nun wieder schwungvoller werden.

Der Hersteller von Spezialchemikalien habe sich in der Corona-Pandemie als widerstandsfähig erwiesen, in der anschließenden konjunkturellen Erholung hätten sich die Ergebnisse aber nicht so dynamisch entwickelt wie die der Konkurrenz, schrieb Iwamoto in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit Blick auf das zweite Halbjahr und das kommende Jahr könne sich das nun aber wieder zugunsten der Kölner ändern. Besonders gut seien die Aussichten für auf dem Element Brom basierende Produkte und für den technischen Kunststoff Durethan.