Mehrfach hat die Mutter aller Kryptowährungen in den vergangenen Tagen den Sprung über die 50.000-US-Dollar-Marke verpasst. Kommt der von Experten prophezeite neue Höhenflug des Bitcoins noch?

Geht es nach Tom Lee, Managing Partner bei Fundstrat Global Advisors, steigt der Bitcoin-Kurs bis Ende des Jahres 2021 auf 100.000 US-Dollar. Sowohl das Abklingen der Corona-Pandemie als auch die bullische Stimmung an den Aktienmärkten seien für den Bitcoin-Experten ein gutes Zeichen. Des Weiteren sagte er im Gespräch mit dem Nachrichtensender CNBC, dass sich diese Euphorie neben den Aktienmärkten auch positiv auf Bitcoin, Etherum und Co. auswirken wird. Lee spricht von einer "Alles-Rallye", die verschiedene Marktsegmente im zweiten Halbjahr nach oben treiben könnte.

Ein Plus von 45 Prozent konnte der Bitcoin innerhalb eines Monats verbuchen. Einige Experten sehen die Kryptowährung bereits in nie dagewesen Gefilden von über 100.000 US-Dollar je Coin. Doch noch tut sie sich schwer, ihren Run fortzusetzen. Nach einer volatilen Woche kämpft der Bitcoin nun wieder um die psychologisch wichtige 45.000-US-Dollar-Marke.

Ähnlich gute Chancen für einen weiteren Aufwärtstrend macht auch Philipp Sandner, Professor an der Frankfurt School of Finance & Management, aus. „Den Bitcoin muss man langfristig betrachten. Und wenn wir uns diese Kryptowährung über die Zeit anschauen, sehen wir seit Jahren einen Aufwärtstrend“, erklärt Prof. Dr. Sandner im Interview mit Business Insider.

Ein Argument, das für den fortwährenden Anstieg des Bitcoins spricht, resultiert laut Sandner aus der Inflation der kommenden Monate. Demnach würden sich die Anleger überlegen, wie sie ihr Geld investieren könnten. „Wenn die Preise für Produkte steigen werden, werden wir unser Geld mehr anlegen und in Aktien, Immobilien, Gold oder auch Bitcoins investieren", so Sandner im Interview weiter. Außerdem würden Kryptowährungen wie der Bitcoin immer besser angenommen und für eine größere Verbreitung sorgen. Der Krypto-Experte geht nicht davon aus, dass der Bitcoin-Kurs die 20.000-US-Dollar-Marke unterschreiten werde.

Einen Blick über den Tellerrand wirft Katharina Gehra, Co-Founder and CEO bei Immutable Insight. Sie sagt: „Bitcoin ist eine von ganz vielen digitalen Assets. Tokens wie Link, Uniswap oder Matic sind im vergangenen Monat von viel deutlicher im Preis gestiegen und bringen ein echtes Geschäftsmodell mit.“ Aus ihrer Sicht bringe ein breites Portfolio an Token eine viel höhere Wachstumsperspektive und viel mehr Substanzwert als ein reines Bitcoin-Investment. „Daher macht Bitcoin nur einen kleinen Teil unseres Fonds aus und die am stärksten wachsenden Token machen den Großteil aus“, so die Blockchain-Expertin, die den ersten BaFin-registrierten Krypto-Hedgefonds in Deutschland verwaltet, weiter.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion