NEW YORK (dpa-AFX) - Die Wall Street dürfte am Donnerstag zunächst an ihren jüngsten Abwärtstrend anknüpfen. Rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Joneses Industrial 0,86 Prozent tiefer bei 34 660 Punkten.

Als Belastung verwiesen Börsianer unter anderem auf die weiter steigenden Corona-Fallzahlen in den USA. Zudem drückten auch die teils deutlichen Kursverluste in Asien und vor allem in Europa auf die Stimmung. Dort hatte die Sorge vor einer geldpolitischen Straffung durch die US-Notenbank (Fed) noch im laufenden Jahr die Anleger verschreckt.