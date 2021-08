EnWave veröffentlicht Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2021 am 26. August 2021 und veranstaltet Investoren-Telefonkonferenz

Vancouver, B.C., 19. August 2021 – EnWave Corporation (TSX-V:ENW | FSE:E4U) ("EnWave" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/enwave-corp/ ), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Vakuum-Mikrowellentrocknungstechnologie, gab heute bekannt, dass es seine Finanzergebnisse für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2021, das am 30. Juni 2021 endete, am Donnerstag, den 26. August 2021 nach Börsenschluss veröffentlichen wird. Der Jahresabschluss und die MD&A werden auf SEDAR unter www.sedar.com auf der Website des Unternehmens am späten Abend Vancouver-Zeit verfügbar sein.

Das Unternehmen hat für Freitag, 27. August 2021 um 7:00 Uhr Pazifikzeit (10:00 Uhr Ostzeit) eine Telefonkonferenz anberaumt, um die Ergebnisse für das dritte Quartal 2021 und den Geschäftsausblick zu erörtern. Brent Charleton, Chief Executive Officer, und Dan Henriques, Chief Financial Officer, werden die Telefonkonferenz leiten und eine Frage- und Antwortphase abhalten.

Details zur Telefonkonferenz:

Datum: 27. August 2021

Zeit: 7:00 Uhr PDT / 10:00 Uhr EDT

Zugang Teilnehmer: +1-877-407-2988 (gebührenfreie Nummer)

Webcast: https://78449.themediaframe.com/dataconf/productusers/enw/mediaframe/4 ...

Über EnWave

Die EnWave Corporation, ein fortschrittliches Technologieunternehmen mit Sitz in Vancouver, hat ein Strahlungsenergie-Vakuum ("REV") entwickelt - eine innovative, geschützte Methode zur präzisen Dehydrierung organischer Materialien. EnWave hat darüber hinaus zum Patent angemeldete Methoden zur gleichmäßigen Trocknung und Dekontaminierung von Cannabis durch den Einsatz der REV-Technologie entwickelt, wodurch die Zeit von der Ernte bis zur Herstellung hochwertiger, marktfähiger Cannabisprodukte verkürzt wird.

Die kommerzielle Lebensfähigkeit der REV-Technologie wurde nachgewiesen und wächst schnell in verschiedenen vertikalen Märkten im Lebensmittel- und Pharmasektor, einschließlich legalem Cannabis. Die Strategie von EnWave besteht darin, lizenzpflichtige kommerzielle Lizenzen mit innovativen, bahnbrechenden Unternehmen in verschiedenen Branchen für die Nutzung der REV-Technologie zu unterzeichnen. Das Unternehmen hat bis heute über vierzig lizenzpflichtige Lizenzen in zwanzig Ländern weltweit unterzeichnet. Zusätzlich zu diesen Lizenzen gründete EnWave eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, NutraDried Food Company, LLC, zur Herstellung, Vermarktung und zum Verkauf von natürlichen Milchsnackprodukten in den Vereinigten Staaten, einschließlich der Marke Moon Cheese.