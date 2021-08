Nachdem die Caterpillar-Aktie ihren letzten Aufwärtstrend gebrochen hatte, konnte eine Stabilisierung um den EMA 50 sowie der Kursmarke von 200,00 US-Dollar gelingen. Anschließend startete eine Erholungsbewegung, diese reichte jedoch lediglich bis auf ein Niveau von 223,76 US-Dollar heran. In dieser Woche bekam der Wert ordentlich eins auf den Deckel und tendiert wieder zur Unterseite. Bleibt der Abgabedruck weiterhin hoch, könnte dies eine zweite große Verkaufswelle nach sich ziehen. Derzeit allerdings ist das Papier als neutral zu bewerten.

Abwarten…

Zwischen 200,00 und 220,00 US-Dollar ist Caterpillar als neutral zu bewerten. Sollte es in den kommenden Tagen zu einem Bruch des 50-Wochen-Durchschnitts bei rund 200,00 US-Dollar kommen, könnte dies eine zweite große Verkaufswelle mit Zielen bei 183,81 und sogar 173,24 US-Dollar nach sich ziehen. Aus technischer Sicht wäre dies gar nicht mal so abwegig, sieht man sich die vorausgegangene Rallye an. Seine signifikante Verbesserung des Chartbildes müsste dagegen ein Kurssprung mindestens über 227,00 US-Dollar gelingen, könnten sogar Anschlusskäufe an die Rekordstände von 246,69 US-Dollar aufkommen.