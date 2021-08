Aurubis AG: Aurubis mit Platinstatus für Nachhaltigkeit von EcoVadis ausgezeichnet

- Damit gehört das Multimetall-Unternehmen zum Top-1-Prozent in der vergleichbaren Industrie

- EcoVadis analysiert weltweit rund 75.000 Unternehmen auf Basis von 21 anerkannten Kriterien hinsichtlich Umwelt, Arbeits- und Menschenrechten

- CEO Harings: Auszeichnung bestätigt eindrucksvoll die großen Fortschritte in allen Bereichen der Nachhaltigkeit

- Aurubis betreibt weltweit eins der nachhaltigsten Hüttennetzwerke; als Anbieter von wichtigen Zukunftsmetallen "Teil der Lösung"

Hamburg, 19. August 2021 - Die Aurubis AG hat sich im CSR-Ranking von EcoVadis weiter verbessert: Mit 73 von 100 Punkten im Bewertungskatalog wurde das Unternehmen erstmals mit dem Platin-Status ausgezeichnet. Damit gehört Aurubis zum Top-1-Prozent der Unternehmen in der Nichteisenmetallindustrie weltweit.

Die ökologische, soziale und ethische Leistung - oder Nachhaltigkeit - ist heute ein wesentlicher Faktor für zukunftsfähige Unternehmen. EcoVadis bewertet diese nach Umwelt-, Arbeits- und Menschenrechtskriterien, Ethik und nachhaltiger Beschaffung. Positiv wirkte sich vor allem aus, dass Aurubis eine stringente Nachhaltigkeitsstrategie als Teil der Konzernstrategie umsetzt und regelmäßig die Fortschritte in einem detaillierten Nachhaltigkeitsbericht und einem nichtfinanziellen Bericht veröffentlicht, der von externen Prüfern bewertet wird. Basis sind die international anerkannten Standards der Global Reporting Initiative (GRI). Der Nachhaltigkeitsbericht dient gleichzeitig als Fortschrittsbericht für den UN Global Compact (UNGC).

Dieses sehr gute Ergebnis unterstreicht Aurubis' Nachhaltigkeitsansatz, der sich in vielfältigen Maßnahmen widerspiegelt. Dazu gehören beispielsweise Initiativen zum Arbeitssicherheitsmanagement und zur CO 2 -Reduzierung. Das Unternehmen bekennt sich zur Science-Based-Targets-Initiative und hat sich wissenschaftsbasierte, ambitionierte Ziele zur Senkung der CO 2 -Emissionen gesetzt. Verschiedene Projekte zur CO 2 -Reduzierung sind bereits initiiert, wie der testweise Einsatz von Wasserstoff in der Kupferproduktion oder der Bau einer Photovoltaik-Anlage mit 10 MW Gesamtleistung am Standort in Pirdop (Bulgarien). Die Kupferkathoden von Aurubis weisen bereits heute einen deutlich geringeren CO 2 -Fußabdruck als der weltweite Branchendurchschnitt auf. Auch das letzte CDP-Rating (ehem. Carbon Disclosure Project) von A- bestätigt dies.