Mynaric stärkt US-Präsenz auf dem 36. Space Symposium

Die Teilnahme des Unternehmens an der Branchenveranstaltung unterstreicht Engagement für staatliche und militärische Raumfahrtorganisationen in den USA.

LOS ANGELES, 19. August 2021 - Mynaric, ein Pionier der Laserkommunikation, wird vom 23. bis 26. August 2021 auf dem 36. Space Symposium in Colorado Springs ausstellen, um seine Präsenz in den USA zu stärken. Am Stand Nr. 1351 im Exhibition Center North werden Vertriebsmitarbeiter und Führungskräfte von Mynaric zur Verfügung stehen, um über Laserkommunikationslösungen für die Luft- und Raumfahrt, die Serienproduktionskapazitäten des Unternehmens, Investitionen in den US-Betrieb und erste Erfolge mit Kunden zu sprechen.

"Mynaric steht an der Spitze der industriellen Revolution der Laserkommunikation", sagte Bulent Altan, CEO von Mynaric. "Wir freuen uns auf die Teilnahme am Space Symposium, auf dem wir innovative Produkte vorstellen werden, die bereits in Serie produziert werden. Es ist ein wichtiger Meilenstein für unser Team, Freunden und Kollegen aus der Branche zu zeigen, wie wir die Vision der globalen Konnektivität in die Realität umgesetzt haben."

"Die Teilnahme am Space Symposium gibt uns die Möglichkeit, direkt mit aktuellen und zukünftigen Kunden und Partnern in Kontakt zu treten", sagte Tina Ghataore, Chief Commercial Officer von Mynaric. "Mit unseren neu errichteten Laboreinrichtungen und den bevorstehenden Produktionskapazitäten in Kalifornien sowie unserem Büro in Washington D.C. wächst die Präsenz von Mynaric rasant, und wir freuen uns darauf, unsere Beziehungen innerhalb der Branche zu vertiefen."

Auf der Messe wird Mynaric seine beiden Flaggschiff-Produktlinien ausstellen und sein Weltraumterminal der nächsten Generation vorstellen, das sich besonders für die Serienproduktion und den skalierten Einsatz eignet. Die vorgestellten Produktlinien werden sein: