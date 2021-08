Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aktien New York Virussorgen und Geldpolitik lähmen Kaufinteresse Die Anleger an den US-Aktienmärkten haben sich am Donnerstag im frühen Handel zurückgehalten. Börsianer begründeten dies mit dem am Vorabend veröffentlichten Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed. Demnach zeigten sich die Mitglieder der Fed uneins …