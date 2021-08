Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

DZ BANK stuft Covestro auf 'Kaufen' Die DZ Bank hat den fairen Wert für Covestro von 75 auf 76 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Hersteller von Spezialchemikalien befinde sich in einer anhaltenden Boomphase, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am …