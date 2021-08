FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Donnerstag etwas gestiegen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future legte bis zum Nachmittag um 0,03 Prozent auf 177,03 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen fiel auf minus 0,49 Prozent. In den meisten Ländern der Eurozone gaben die Renditen nach. Nur in einigen südeuropäischen Ländern wie Italien stiegen sie an.

Etwas gestützt wurden Bundesanleihen aber vor allem von Sorgen wegen der Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus. Neben den steigenden Infektionszahlen beunruhigen auch regulatorische Eingriffe der chinesischen Regierung bei Unternehmen des Landes die Märkte.