PSD Bankengruppe engagiert sich mit mehreren Spendenaktionen mit 858.439 EUR in der Fluthilfe (FOTO)

Bonn (ots) - Wie unbürokratisch wirkungsvolle Hilfe zu den Opfern der

Hochwasserkatastrophe gelangen kann, zeigt die aktuelle Initiative der PSD

Bankengruppe, die innerhalb kürzester Zeit im Rahmen ihrer Vorstandstagung

Spendengelder einsammeln konnte.



"Ich freue mich über die große Hilfsbereitschaft unserer Mitgliedsbanken,

nachdem mehrere Vorstandskollegen ihre bewegenden Eindrücke aus den betroffenen

Regionen schilderten und so eine große Welle der Hilfsbereitschaft auslösten",

resümiert Dieter Jurgeit, Verbandspräsident des Verbandes der PSD Banken e.V..





In regionalen Spenden- und Hilfsaktivitäten wurden seitens der PSD Bankenkurzfristig 418.439 EUR gezielt an Bedürftige gebracht, ein neuerlicherSpendenaufruf in der Gruppe erbrachte weitere 440.000 EUR an Spendengeldern, dienun auf direktem Wege der "Fluthilfe NRW / RLP" der gemeinnützigenGenossenschaftsstiftung überwiesen werden."Hier zeigt sich die gute Zusammenarbeit der genossenschaftlichen Beratungs-undPrüfungsverbände, denn dank dieser vom Genossenschaftsverband - Verband derRegionen ins Leben gerufenen Spendenaktion können wir die Gelder genau zu denMenschen bringen, die in größter existenzieller Not sind", betont DieterJurgeit.Die Spendenaktion vom Genossenschaftsverband ist Teil des umfangreichenEngagements der genossenschaftlichen Organisation in ganz Deutschland für dieFlutopfer. Unter dem Motto "Genossenschaften helfen" wurden verschiedenebundesweite, regionale und lokale Aktivitäten gestartet. Beispiele sind dieSoforthilfe der Genossenschaftlichen FinanzGruppe unter Federführung von BVR undDZ BANK, mit der das Technische Hilfswerk (THW) unterstützt wurde. RegionaleVolksbanken und Raiffeisenbanken haben über die gemeinsameCrowdfunding-Plattform "Viele schaffen mehr" verschiedene Initiativen gestartet.Auch unter der Federführung des Deutschen Raiffeisenverbands (DRV) und desDeutsche Genossenschafts- und Raiffeisenverbands (DGRV) wurde ein Spendenkontoder Raiffeisen-Stiftung eingerichtet.Pressekontakt:Dominic SpaniolLeiter Bereich Vorstandsstab, PresseVerband der PSD Banken e.V.Dreizehnmorgenweg 3653175 BonnE-Mail: mailto:presse@vpsd.deTel.: +49 (0) 02 28 9 59 04 - 0Fax: + 49 (0) 2 28 9 59 04 - 189Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/55115/4998401OTS: Verband der PSD Banken e.V.