Ist die Phase vorbei, als die Aktienmärkte die Beste aller denkbaren Wekten eingepreist haben? Also starkes Wachstum weil baldiges Ende von Corona, dazu unterstützende Notenbanken, bei gleichzeitig einer nur vorübergehenden Inflation. Die Saxo Bank hat heute in einer Analyse die These vertreten, dass das Korrektur-Risiko der Aktienmärkte so hoch sei wie schon lange nicht mehr, weil alle drei Prämissen der Besten aller Welten nun ins Wanken geraten. Bereits vor Wochen oder Monaten hätten viele Märkte wie konjunkursensitve Rohstoffe oder "Blasen-Aktien" ihren Hochpunkt erreicht und fallen seitdem - nun ziehen die Indizes eben nach. Wichtig in diesem Kontext ist sicher auch der morgige kleine Verfall..

