One Square Advisory Services S.á.r.l.: G&P GmbH & Co. KG: SolarWorld AG (WKN: A1YCN1 / WKN: A1YDDX) - Einladung zu Abstimmungen ohne Versammlungen vom 09. bis 13. September 2021.

G&P GmbH & Co. KG: SolarWorld AG (WKN: A1YCN1 / WKN: A1YDDX) - Verkauf der 50 % Beteiligung an der Deutsche Lithium GmbH



München, 19. August 2021 - Wie die gemeinsamen Vertreter der Anleihen der SolarWorld AG per DGAP vom 23.06.2021 berichtet hatten, hat der durch das Insolvenzgericht Bonn zum Insolvenzverwalter der SolarWorld AG bestellte Rechtsanwalt Horst Piepenburg am 22.06.2021 eine Vereinbarung zum Verkauf der 50 % Beteiligung an der Deutsche Lithium GmbH an die Zinnwald Lithium plc (Käuferin) unterzeichnet. Neben einer Barkomponente an den Insolvenzverwalter erhalten die Gläubiger der Anleihe WKN: A1YCN1 26.268.822 Aktien, die der Anleihe mit der WKN: A1YDDX insgesamt 9.201.255 Aktien. Die gemeinsamen Vertreter laden die Anleihegläubiger ein, in einer Abstimmung ohne Versammlung in der Zeit vom 09. bis 13. September 2021 über die Verwendung der Aktien abzustimmen. Außerdem können die Anleihegläubiger über die Vergütung der gemeinsamen Vertreter abstimmen. Die gemeinsamen Vertreter haben die Einladungen für die Abstimmungen sowie weitere Unterlagen und Informationen im elektronischen Bundesanzeiger und auf der Internetseite www.solarworld.de veröffentlicht.



Bei Rückfragen stehen One Square Advisory Services S.à r.l., eine Schwestergesellschaft der G&P GmbH & Co. KG (solarworld@onesquareadvisors.com) für die Anleihe WKN A1YCN1 bzw. Herr Rechtsanwalt Alexander Elsmann (info@rechtsanwalt-elsmann.de) für die Anleihe WKN A1YDDX selbstverständlich zur Verfügung.

