Neue Modelle gefragt, Kommentar zu Lieferketten von Sebastian Schmid Frankfurt (ots) - Die Lieferketten sind bis zum Äußersten angespannt und werden das auch über das Jahr hinweg bleiben, erwartet Christian Kullmann, Präsident des Branchenverbands VCI. Und wenn dies schon für die Chemieindustrie gilt, die fast alle Branchen beliefert, drohen anderen Unternehmen die Ketten erst recht zu reißen. Schon jetzt berichten laut Industrieverband DIHK 88 % der befragten Unternehmen hierzulande aufgrund der Lieferengpässe über höhere Einkaufspreise. Und ein baldiges Ende der Malaise ist nicht in Sicht.



Auch die Halbleiterknappheit, die zahlreiche Autobauer zur Drosselung ihrer Produktion zwingt, dauert länger als anfangs erwartet. Offengelegt worden ist die Empfindlichkeit von Produktion und Lieferketten durch die Coronakrise. Auch Letztere hätte mit den in vielen westlichen Ländern sehr hohen Impfquoten bereits besser unter Kontrolle sein sollen. Doch die Delta-Variante hat einen Strich durch diese Rechnung gemacht. Die Inzidenzen steigen auf allen Erdteilen. In einigen US-Bundesstaaten wie Alabama laufen die Krankenhäuser erneut voll. In Fernost gibt es neuerliche Lockdowns, und wie es nächstes Jahr weitergeht, bleibt ungewiss.