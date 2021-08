Utrecht (ots) - Geschäftsreisende halten die virtuelle Zusammenarbeit als

primäre Meeting-Methode auf lange Sicht für bedenklich. Außerdem haben sie mehr

denn je den Wunsch, selbst zu entscheiden, wann gereist wird, wie eine aktuelle

Umfrage unter 738 Geschäftsreisenden weltweit ergab. Die Umfrage wurde vom 6.

bis 20. Juli von BCD Travel, einer global führenden Travel Management Company,

durchgeführt.



Auch wenn virtuelle Meetings und Telearbeit aus dem Arbeitsalltag nicht mehr

wegzudenken sind, bleiben Geschäftsreisen und persönliche Treffen extrem

wichtig. 76 % aller Umfrageteilnehmer gaben an, dass Geschäftsreisen ihnen

helfen, ihre Arbeit effizient zu erledigen. Wenn die Pandemie abgeklungen ist,

wünschen sich 60 % der Befragten in gleichem Maße unterwegs zu sein wie vor der

Pandemie; 26 % ziehen es vor, weniger und 9 % sogar mehr zu reisen.





Mit Blick auf die Firmenreiserichtlinie ist Geschäftsreisenden nach Abklingender Pandemie vor allem wichtig, dass sie selbst darüber entscheiden können, obsie auf Reisen gehen oder nicht (64 %). Darüber hinaus wünschen sie sicheinfachere Genehmigungsprozesse (58 %) und mehr Direktflüge (53 %).Bei der Gegenüberstellung von virtuellen Meetings und persönlichen Treffen,nennen 74 % persönliche Kundentermine als wichtigsten Grund für Geschäftsreisen,gefolgt von Teambuilding, Sales Meetings und Treffen mit Lieferanten und anderenGeschäftspartnern.Die größten Hindernisse bei Geschäftsreisen sind laut aktueller Umfrage vorallem Quarantänebestimmungen bei Ankunft, plötzliche Lockdowns und sich ständigverändernde Reisebestimmungen. Die Ergebnisse zu den Hindernissen decken sichmit denen früherer BCD Umfragen.Geschäftsreisende sind sich einig, dass Telearbeit und virtuelle Meetings zumAlltag gehören. Allerdings würden diese Methoden eindeutig den Aufbau vonBeziehungen erschweren. Die größten Schwachstellen virtueller Meetings sindihrer Meinung nach- der fehlende menschliche Kontakt (66 %)- die begrenzten Interaktionsmöglichkeiten (58 %)- leichte Ablenkung (54%)- Untauglichkeit für bestimmte Meetingformen (51%)- "Zoom-Fatigue" und technische Probleme (49%)"Face-to-Face-Meetings sind nicht nur ein entscheidender Faktor für dasErreichen von Unternehmenszielen. Aus Unternehmenssicht sind sie auch deshalbnotwendig, da sie für ein effizientes Arbeiten und zwischenmenschliche Kontaktesorgen", so Mike Janssen, Global Chief Operating Officer und Chief CommercialOfficer bei BCD Travel. "Täglich werden Millionen von Menschen geimpft, was dazubeiträgt, dass ein Großteil der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den