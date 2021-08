Adyen veröffentlicht Finanzergebnisse für H1 2021

Zusammenfassung H1 2021

Verarbeitetes Volumen von 216,0 Milliarden Euro, 67 % mehr als im Vorjahr

Nettoumsatzerlöse in Höhe von 445,0 Millionen Euro, 46 % * höher als im Vorjahr

höher als im Vorjahr EBITDA von 272,7 Millionen Euro, 65 % * mehr als im Vorjahr

mehr als im Vorjahr EBITDA- Marge von 61 % als Ergebnis eines starken Nettoumsatzwachstums in Verbindung mit der operativen Skalierbarkeit der Adyen-Plattform

61 % als Ergebnis eines starken Nettoumsatzwachstums in Verbindung mit der operativen Skalierbarkeit der Adyen-Plattform Die Umwandlungsquote des freien Cashflows lag bei 90 %, die Investitionsausgaben bei 5 % des Nettoumsatzes

Aktionärsbrief & Finanzergebnisse

Die vollständigen Finanzergebnisse für H1 2021 und den dazugehörigen Aktionärsbrief finden Sie hier.

Webcast zu den Ergebnissen

Heute um 15 Uhr MESZ werden Pieter van der Does (CEO) und Ingo Uytdehaage (CFO) unsere Videokonferenz zu den Ergebnissen des ersten Halbjahres 2021 abhalten. Sie können den Live-Webcast hier aufrufen. Eine Aufzeichnung wird kurz nach der Konferenz auf der gleichen Webseite zur Verfügung gestellt.

Informationen zu Adyen

Adyen ist die Zahlungsplattform der Wahl weltweit führender Unternehmen. Adyen bietet reibungslose Zahlungen über Online-, Mobil- und In-Store-Kanäle. Mit Niederlassungen auf der ganzen Welt betreut Adyen Kunden wie Facebook, Uber, Spotify, Casper, Bonobos und L'Oréal.

