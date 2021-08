SIKA VERKAUFT EUROPÄISCHES INDUSTRIAL COATINGS-GESCHÄFT

Sika verkauft ihr europäisches Geschäft für Industriebeschichtungen, mit Sitz in Deutschland, an die amerikanische Sherwin-Williams Company, den weltweit führenden Anbieter von industriellen Farben und Beschichtungen. Für 2020 erzielte die Geschäftssparte einen Umsatz von CHF 75 Millionen. Das Closing ist für Anfang 2022 vorgesehen.

Sika hat die strategische Entscheidung getroffen, ihr europäisches Geschäft für Industriebeschichtungen zu veräussern. Der Bereich bietet ein breites Portfolio innovativer Produkte und Lösungen an, die hauptsächlich an spezialisierte Kundengruppen verkauft werden, wie Stahlbauunternehmen oder Anbieter, die sich auf Korrosionsschutz spezialisiert haben. Auf Konzernebene bietet dieses Geschäft wenig Synergiepotenzial, die Sparte ist daher ein Nischengeschäft innerhalb der Sika Gruppe. Die Transaktion umfasst das europäische Geschäft für Industriebeschichtungen mit dem Hauptstandort und Produktionswerk in Vaihingen, Deutschland. Das Produktportfolio beinhaltet Korrosions- und Brandschutzbeschichtungen, die hauptsächlich in Deutschland, der Schweiz, Polen und Österreich vertrieben werden.