BrainBox AI präsentiert seine innovative Technologie auf der 26. UN-Klimakonferenz

BrainBox AI ist das einzige kanadische Unternehmen und eines von zehn weltweit, das für das prestigeträchtige Tech For Our Planet-Programm der COP26 ausgewählt wurde, das Umweltveränderungen anzustoßen und der Welt dabei helfen soll, die Netto-Null-Ziele zu erreichen

MONTREAL, 19. August 2021 /PRNewswire/ -- BrainBox AI, ein Vorreiter im Bereich prädiktiver und selbstanpassender Technologie für gewerbliche Gebäude, freut sich, seine Teilnahme am Tech For Our Planet-Challenge-Programm bekannt zu geben, einer Initiative auf der bevorstehenden 26. Klimakonferenz der Vereinten Nationen (COP26), die neue Technologien zur Beschleunigung des globalen Ziels der CO2-Neutralität fördert. BrainBox AI wurde von der britischen Regierung dafür ausgewählt, seine Technologie in der Challenge 3 – Thinking Smart zu präsentieren. Die Challenge widmet sich Lösungen, die Daten erfassen und austauschen können, um den Energieverbrauch besser vorherzusagen und zu steuern. In den drei Monaten vor der COP26, die im November in Glasgow stattfinden wird, wird BrainBox AI die Vorteile von netzinteraktiven Gebäuden vorstellen, mit denen die Null-Ziele für das Stromnetz erreicht werden sollen.