KnowBe4 bringt Resource Kit zum Schutz vor ständig zunehmenden Cyberangriffen auf den Markt

KnowBe4, der Anbieter der größten Plattform weltweit für Security Awareness-Schulungen (Schulung für Sicherheitsbewusstsein) und Phishing-Simulationen, hat heute, anlässlich des Cybersecurity Awareness Month (Monat des Bewusstseins für Cybersicherheit) im Oktober ein Resource Kit auf den Markt gebracht.

Das Resource Kit zum Cybersecurity Awareness Month von KnowBe4 enthält einen Leitfaden für das Kit und Kampagnenideen, die IT-Admins am Anfang helfen sollen; es enthält außerdem einen wöchentlichen Trainingsplaner, zwei kostenlose Trainingsvideos, Infografiken, Seiten mit Tipps und Desktop-Hintergründe. Die beiden kostenlosen Trainingsvideos – „Your Role: Internet Security and You“ („Ihre Rolle: Internetsicherheit und Sie“) und „2021 Social Engineering Red Flags“ („Warnsignale beim Social Engineering 2021“) – sind in mehreren Sprachen erhältlich.