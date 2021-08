Cepton gewinnt zweimal bei den Tech.AD Europe Awards 2021

Cepton wurde als führender Anbieter von Lidar-Lösungen auf der diesjährigen Tech.AD Europe gleich zweimal ausgezeichnet. Die Tech.AD Europe ist eine bedeutende Technologie-Konferenz in Europa, die sich auf das autonome Fahren (AD) und die Weiterentwicklung von künstlicher Intelligenz (KI) in der Automobilindustrie konzentriert. Der jährliche Tech.AD Europe Award zeichnet nach eigener Aussage ausschließlich „außergewöhnliche Projekte in der Automobilindustrie aus und feiert außergewöhnliche Lösungen und Innovationen.“ Die Einreichungen werden dabei von einer Jury aus einigen der angesehensten Fachexperten in Europa bewertet.

Cepton's pathbreaking miniature Nova lidar provides an attractive combination of performance, compactness, field of view coverage and affordability. Cepton Technologies, Inc. (Graphic: Business Wire)

Cepton wurde in der Kategorie „Innovativster Einsatz von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen bei der Entwicklung von autonomen Fahrzeugen und entsprechenden Technologien“ für sein Nova-Lidar ausgezeichnet. Der Nova-Sensor belegt in dieser Kategorie den zweiten Platz. Bei dem Sensor handelt es sich um einen neuartigen Miniatur-Lidar-Sensor mit großem Sichtfeld (FOV) für die Nahbereichserkennung in fortschrittlichen Fahrerassistenzsystemen (ADAS), autonomen Fahrzeugen (AV) und autonomen Bodenfahrzeugen (AGV). Der Nova-Sensor verfügt über eine hervorragende Kombination aus Preis-Leistung, Kompaktheit, Sichtfeldabdeckung und ermöglicht eine Reihe von Anwendungsfällen. Dazu zählen zum Beispiel die hochpräzise Erkennung des toten Winkels, die Erkennung kleiner Objekte, die automatische Einparkhilfe und die Abschätzung des freien Raums um ein Fahrzeug herum.

Eine weitere Auszeichnung geht an ein Smart-City-Projekt, das durch die Lidar-Sensoren von Cepton unterstützt wird. Das Ziel des Projekts ist das Sammeln von Trainingsdaten für autonome Fahrzeuge, dafür kommen Lidar-Sensoren von Cepton in der Verkehrsüberwachung zum Einsatz. Verantwortlich für das Smart-City-Projekt ist Ceptons Partner ALP.Lab, der den Hauptpreis in der Kategorie „Modernste Test- und Simulationstechniken für autonomes Fahren“ erhält. Das ALP.Lab-Projekt, das in der Stadt Graz durchgeführt wird, nutzt Ceptons Helius-Smart-Lidar-System und Vista-P Lidar-Sensoren, um fortschrittliche 3D-Verkehrs- und Fußgängeranalysen in Echtzeit zu ermöglichen. Laut ALP.Lab „kann der enorme Zeit- und Kostenaufwand, der mit der Sammlung von Trainingsdaten für die ADAS/AD-Entwicklung verbunden ist, durch diese neue und nachhaltige, auf Lidar-Wahrnehmung basierende Technik drastisch reduziert werden. Die Technologie konzentriert sich dabei auf spezifische Straßen und Szenarien, die mit hoher Wahrscheinlichkeit die unterschiedlichsten und schwierigsten Fahrumgebungen erzeugen.“