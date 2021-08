Mosaic Insurance und DXC Technology starten innovative Technologieplattform für Spezialversicherungen

Mosaic Insurance und DXC Technology (NYSE: DXC) haben heute den erfolgreichen Start einer innovativen neuen Versicherungs-Technologieplattform bekannt gegeben, die den Verkauf, die Zeichnung und die Verwaltung von Spezialversicherungen beschleunigt. In Verbindung mit der Expertise und der Technologie von DXC im Bereich der Geschäftsprozesse wird Mosaic, ein globales Spezialversicherungsunternehmen der nächsten Generation, das Underwriting optimieren, Transaktionen vereinfachen, Schadensfälle bearbeiten und Risiken schneller evaluieren. Zudem rationalisiert Mosaic den gesamten Prozess und ermöglicht einen Datenzugriff in Echtzeit.

David Swift, President, Insurance and Business Process Outsourcing, DXC Technology (Photo: Business Wire)

Die neue Plattform basiert auf mehreren Technologiediensten von DXC: DXC Assure for Commercial and Specialty, Outsourcing von Geschäftsprozessen, Anwendungen, Analysen und Entwicklung, Cloud und Sicherheit. Die Einführung des Modells bedeutet einen wichtigen Schritt für die weltweite Versicherungsbranche, da es Best Practices bei der Versicherungsabwicklung mit modernsten Technologien kombiniert.

„Da eine zukunftssichere Technologie für das Mosaic-Modell unverzichtbar ist, wird durch unsere Kooperation mit DXC die erste Insurtech-Betriebsplattform ihrer Art bereitgestellt. Dies verschafft uns einen enormen Vorsprung“, so Mitch Blaser, Mitbegründer und Co-CEO von Mosaic. „Ein weiterer Vorteil dieser offenen Plattform besteht darin, dass sie die neueste Technologie nutzt, die sehr modular ist. Dadurch lassen sich problemlos neue Lösungen auf dem Markt hinzufügen oder Änderungen vornehmen. Unterm Strich werden die Entscheidungsprozesse unterstützt und die Kostenquoten gesenkt.“

Die Plattform vereint das geistige Eigentum, das Know-how und die unternehmenseigenen Workflows von Mosaic mit der branchenführenden DXC-Technologie und stärkt die Wettbewerbsfähigkeit von Mosaic mithilfe wegweisender Technologien, darunter Analytik und künstliche Intelligenz (KI). Die Plattform ist zu hundert Prozent Cloud-nativ und reflektiert das Bekenntnis von Mosaic zu einer offenen Architektur sowie den Data-First-Ansatz und Vision umfassender Automatisierung von Lloyd's of London. Das Herzstück von Mosaic ist das Syndikat 1609 bei Lloyd's – dem weltweit führenden Versicherungsmarkt, der Spezialdienstleistungen für Unternehmen in mehr als 200 Ländern und Territorien bereitstellt.