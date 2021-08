Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Der neue Podcast am Mogen: Der TE-Wecker vom 20. August 2021 Das Desaster in Afghanistan ist grausam – überraschend kam es aber nicht. Moderator Holger Douglas spricht in der heutigen Ausgabe von „TE-Wecker“ mit Roland Tichy darüber, wie und warum der Bundesnachrichtendienst praktisch handlungsunfähig gemacht …