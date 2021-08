Adval Tech verbessert wichtigste Kennzahlen markant

Niederwangen, 20. August 2021, 7.00 Uhr - Die Adval Tech Gruppe hat in der ersten Jahreshälfte 2021 sehr gute Resultate erzielt und die wichtigsten Kennzahlen im Vergleich zum ersten Semester 2020 markant verbessert. Die bereits im zweiten Halbjahr 2020 festgestellte Erholung der Märkte in der Automobilindustrie setzte sich in der Berichtsperiode weiter fort. Insgesamt erreichte die Adval Tech Gruppe eine Gesamtleistung1) von 90,4 Mio. CHF (erstes Halbjahr 2020: 61,5 Mio. CHF, +46,9%), einen EBITDA1) von 9,7 Mio. CHF (erstes Halbjahr 2020: 4,4 Mio. CHF, +118,8%), einen EBIT1) von 5,8 Mio. CHF (erstes Halbjahr 2020: 1,3 Mio. CHF, +354,9%) und einen Reingewinn von 4,3 Mio. CHF (erstes Halbjahr 2020: 0,05 Mio. CHF). Die EBITDA-Marge betrug 10,7% (erstes Halbjahr 2020: 7,2%), die EBIT-Marge 6,4% (erstes Halbjahr 2020: 2,1%).

Die Geschäfte der Adval Tech Gruppe waren im ersten Semester 2021 zwar noch wesentlich von der Corona-Pandemie geprägt - mit Lockdowns und anderen von den nationalen Regierungen verordneten Bestimmungen, auf so einschneidende Massnahmen wie 2020 mit der Kurzarbeit an verschiedenen Standorten konnte Adval Tech im ersten Semester 2021 aber verzichten. Die bereits im zweiten Halbjahr 2020 festgestellte Erholung der Märkte in der Automobilindustrie setzte sich in der Berichtsperiode weiter fort.

Verknappung von Rohmaterialien und Zulieferteilen

Zu schaffen machte der Automobilindustrie in der ersten Jahreshälfte 2021 allerdings die Verknappung von Rohmaterialien und von einzelnen Zulieferteilen sowie die damit verbundenen massiven Preiserhöhungen und Lieferengpässe. Der Mangel an mikroelektronischen Bauteilen führte beispielsweise dazu, dass die Automobilhersteller ihre Produktion zurückfahren mussten, was insbesondere die Adval Tech Standorte in Ungarn und in Mexiko zu spüren bekamen. In Brasilien musste Adval Tech in den ersten sechs Monaten 2021 gleich drei Preiserhöhungen für Stahl hinnehmen, und in der Schweiz sowie in Deutschland sah sich die Gruppe gezwungen, das Nettoumlaufvermögen zu strapazieren, um die Verfügbarkeit von Rohmaterialien und Zulieferteilen sicherstellen zu können. Unter diesen Vorzeichen sind die Semesterergebnisse der Adval Tech Gruppe besonders hoch einzuschätzen.