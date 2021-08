Kid ASA Revenue Rises 3.9%, Like-for-Like 2.9% in Second Quarter Autor: PLX AI | 20.08.2021, 07:33 | 38 | 0 | 0 20.08.2021, 07:33 | (PLX AI) – Kid ASA Q2 gross margin 63.7%Q2 adjusted EBITDA NOK 172.5 million vs. estimate NOK 159 millionAdjusted EBITDA excluding IFRS16 effects decreased to NOK 102.2 million from NOK 104.6 millionRevenues increased by 3.9% and like-for-like … (PLX AI) – Kid ASA Q2 gross margin 63.7%Q2 adjusted EBITDA NOK 172.5 million vs. estimate NOK 159 millionAdjusted EBITDA excluding IFRS16 effects decreased to NOK 102.2 million from NOK 104.6 millionRevenues increased by 3.9% and like-for-like … (PLX AI) – Kid ASA Q2 gross margin 63.7%

Q2 adjusted EBITDA NOK 172.5 million vs. estimate NOK 159 million

Adjusted EBITDA excluding IFRS16 effects decreased to NOK 102.2 million from NOK 104.6 million

Revenues increased by 3.9% and like-for-like growth increased by 2.9% despite closed Norwegian and Estonian stores in April Kid Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de



Wertpapier

Kid Aktie





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer