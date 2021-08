BW Energy Q2 EBITDA Rises vs. Q1 on Higher Sales, Oil Price Autor: PLX AI | 20.08.2021, 07:37 | 46 | 0 | 0 20.08.2021, 07:37 | (PLX AI) – BW Energy Q2 EBITDA USD 46.9 million, up from USD 33.2 million in Q1.The next milestones for BW Energy are the tie-in of two production wells at the Tortue field in the fourth quarter, as well as the result of the Hibiscus North … (PLX AI) – BW Energy Q2 EBITDA USD 46.9 million, up from USD 33.2 million in Q1.The next milestones for BW Energy are the tie-in of two production wells at the Tortue field in the fourth quarter, as well as the result of the Hibiscus North … (PLX AI) – BW Energy Q2 EBITDA USD 46.9 million, up from USD 33.2 million in Q1.

The next milestones for BW Energy are the tie-in of two production wells at the Tortue field in the fourth quarter, as well as the result of the Hibiscus North exploration well, CEO says BW Energy Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de



