Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Bjorn Borg Reports Best Quarter in Its History (PLX AI) – Bjorn Borg Q2 gross margin 56.3%.Q2 revenue SEK 162.8 millionQ2 EBIT SEK 19.3 million (reported already on July 16)Q2 net income SEK 13.5 million (reported already on July 16)We have never sold more and we have never been more profitable, …