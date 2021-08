BERENBERG stuft MUNICH RE auf 'Buy'

Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Michael Huttner

Analysiertes Unternehmen: MUNICH RE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 306

Kursziel alt: 306

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Munich Re auf "Buy" mit einem Kursziel von 306 Euro belassen. Analyst Michael Huttner aktualisierte in einer am Freitag vorliegenden Studie sein Bewertungsraster für europäische Versicherer. Seine Matrix beinhalte Bewertungs- und Kursentwicklungsveränderungen der von ihm beobachteten 34 Versicherer sowie Details zu seinen Schätzungen im Vergleich zum Konsens. Bei den Münchenern dürfte die nach dem Umsatzwachstum der vergangenen Jahre gestiegene Ergebniskraft zunehmend offensichtlich werden innerhalb der nächsten zwölf Monate./ck/misVeröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2021 / 14:57 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.