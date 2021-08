Kissigs Portfoliocheck: Stanley Druckenmiller schmeißt die Emerging Markets-E-Commerce-Stars aus dem Depot

In meiner Kolumne "" nehme ich regelmäßig für das " Aktien Magazin " von Traderfox die Depots der bekanntesten Investoren unserer Zeit unter die Lupe.Bei meinem 153. Portfoliocheck blicke ich mal wieder Selfmade-Milliardärins Depot. Der Öffentlichkeit ist er weitgehend unbekannt, dabei hat er als rechte Hand von1992 die Bank of England und das Britische Pfund in die Knie gezwungen. Aus ärmlichsten Verhältnissen stammend hat Druckenmiller es zu einem Milliardenvermögen gebracht; das ist ihm gelungen, weil er seit 30 Jahren fast nie mit einem Jahresverlust abgeschlossen, sondern durchschnittlich eine Rendite von mehr als 30 Prozent erzielt hat.

Disclaimer: Habe Amazon, MercadoLibre, : Habe Amazon, MercadoLibre, Microsoft , Sea Limited auf meiner Beobachtungsliste und/oder in meinem Depot/Wiki.

Druckenmiller fährt einen fokussierten Investmentstil mit nur einigen wenigen, ausgesuchten Werten. Stanley Druckenmiller war auch im 2. Quartal 2021 wieder sehr aktiv und kommt auf eine Turnoverrate von 22%. Unter seinen nun 49 Positionen finden sich gleich 16 Neuaufnahmen. Allerdings hatte er das 2021er Auftaktquartal noch mit 61 Depotwerten abgeschlossen; er hat also sein Portfolio nochmals stärker fokussiert. Der "digitale Fußabdruck" in Druckenmillers Portfolio bleibt weiterhin hoch, trotz der teilweise gewichtigen Verkäufe. Der Anteil des Technologiesektors schrumpfte von 32% auf 26% und verlor damit seine Spitzenposition an die zyklischen Konsumwerte, deren Gewicht sich von 23% auf 28% erhöhte. Auf dem dritten Rang folgen die von 12% auf 22% deutlich ausgebauten Communication Services vor Basic Materials mit 9% und Industrials mit 7%.Am stärksten hat sich beinahe Verdreifachung der Position beiauf Druckenmillers Portfolio ausgewirkt und die Google-Mutter damit in die TOP 10 katapultiert.baute er um ein Drittel ab, der Windows-Konzern bleibt aber dank der Kurszuwächse mit beinahe unveränderten 12% Gewicht seine größte Position. Beistockte er seinen Bestand um ein Viertel auf, während er bei den schnell wachsenden E-Commerce-Leadern[WKN: A2QQZ2],[WKN: A0MYNP] und[WKN: A2H5LX] Kasse machte. (S)ein roter Faden scheint auf den ersten Blick nicht auszumachen. Aber auf den zweiten...?!