ESSEN (dpa-AFX) - Die Geschäfte des Chemikalienhändlers Brenntag laufen rund, der von Unternehmenschef Christian Kohlpaintner eingeleitete Konzernumbau zahlt sich aus. Die Aktie erklomm seit der Ankündigung der Maßnahmen zur Verbesserung der Profitabilität im Oktober 2020 Rekordhochs in Serie. Jetzt stehen die Essener vor dem Aufstieg in die erste Börsenliga. Was bei dem Unternehmen los ist, wie Analysten es bewerten und was die Aktie macht.

Brenntag ist ein international tätiger Händler von Industrie- und Spezialchemikalien sowie Inhaltsstoffen, der seine mehr als 10 000 Produkte bei den Chemiekonzernen in größeren Mengen einkauft, diese lagert und sie dann in kleineren Mengen verkauft. In den vergangenen Jahren ist das Unternehmen über kleinere Übernahmen gewachsen. Konjunkturabschwünge treffen Brenntag in der Regel weniger stark als Chemiekonzerne, weil Kunden dann geringere Mengen an Chemikalien benötigen und diese vermehrt beim Händler statt beim Produzenten kaufen.

Um profitabler zu werden, hatte der seit Anfang 2020 amtierende Unternehmenschef Kohlpaintner dem Unternehmen eine Restrukturierung verordnet. Prozesse, Abläufe und Strukturen sollten verbessert werden. Auch ungefähr 1300 Stellen will das Unternehmen bis Ende 2022 weltweit streichen. Davon seien etwa 480 schon abgebaut, sagte der Brenntag-Chef kürzlich. Auch wurden von den rund 100 geplanten Standortschließungen schon 58 vollzogen. Brenntag beschäftigt mehr als 17 000 Mitarbeiter und betreibt ein Netzwerk aus mehr als 670 Standorten in über 77 Ländern. Größter Konkurrent ist die US-Firma Univar.

Zudem führte der Konzern Anfang 2021 zwei Geschäftsbereiche ein: Essentials und Specialties. Im ersten Bereich vermarktet Brenntag Prozesschemikalien für ein breites Spektrum an Branchen und Anwendungen. Der zweite Bereich konzentriert sich auf den Vertrieb von Inhaltsstoffen für ausgewählte Branchen.

Für das laufende Jahr peilt Brenntag einen operativen Gewinn (bereinigtes Ebitda) von 1,16 bis 1,26 Milliarden Euro an. 2020 standen hier 1,06 Milliarden Euro. An der Börse ist das Unternehmen gut 13 Milliarden Euro wert und steht vor dem Aufstieg in den Dax.

DAS SAGEN DIE ANALYSTEN:



Die Analysten sind verhalten optimistisch im Bezug auf die Brenntag-Aktie. Von den zehn von dpa-AFX erfassten Experten, die sich seit den Quartalszahlen im August zu Brenntag geäußert haben, raten vier zum Kauf des Papiers und fünf sprechen sich für das Halten aus. Einmal lautet die Empfehlung, die Aktie zu verkaufen. Mit rund 87 Euro liegt das durchschnittliche Ziel nur leicht über dem aktuellen Kurs.