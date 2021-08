Prodapt erwirbt Innovative Logic, expandiert ins Silicon Valley und bedient weltweit tätige Entwickler digitaler Plattformen

New York (ots/PRNewswire) - Prodapt (https://www.prodapt.com/en/) , der führende

Beratungs-, Technologie- und Managed-Services-Anbieter der

Connectedness-Branche, hat die Übernahme von Innovative Logic

(https://inno-logic.com/) bekannt gegeben, einem im Silicon Valley ansässigen

Hi-Tech-Dienstleistungsunternehmen, das innovative Lösungen für globale Akteure

digitaler Plattformen entwickelt. Innovative Logic arbeitet mit führenden

Betreibern der vernetzten Wirtschaft zusammen - darunter auch mehrere FAANG und

führende weltweit tätige digitale Plattformunternehmen.



Vor dem Hintergrund der steigenden Nachfrage nach High-Tech-Dienstleistungen

aufgrund des explosiven Wachstums von 5G, IoT, AR/ VR wird die Übernahme es

Prodapt ermöglichen, eine wichtige Rolle in den frühen Stadien des

Innovationszyklus zu spielen, neue Fähigkeiten zu erwerben und die Beziehungen

zu digitalen Plattformunternehmen in der Connectedness-Branche zu vertiefen.





"Innovative Logic hat ein beeindruckendes Geschäft mit einem festen Kundenstammaufgebaut und wir freuen uns, das Team bei Prodapt willkommen zu heißen" , soVedant Jhaver, Vorsitzender und CEO von Prodapt. "Die Kombination unsererExpertise in den Hi-Tech-Dienstleistungen wird dazu beitragen, unsereFähigkeiten und Beziehungen zu einigen der führenden Schöpfer derhyper-vernetzten Welt zu stärken" , fügte er hinzu.Die Systemdesignfähigkeiten von Innovative Logic in den Bereichen Silizium (SoC,ASIC, FPGA) und Software (Embedded, Firmware, IoT) ergänzen die Vision vonProdapt, im Bereich der Connectedness eine Komplettlösung anzubieten, dieKommunikation, Zusammenarbeit und Unterhaltung ermöglicht. Die erweiterteFunktionalität hilft Prodapt dabei, Dienste vom Gerät bis zum Edge und der Cloudbereitzustellen."Die Fusion mit Prodapt ist eine großartige kulturelle Ergänzung für dasInnovative Logic-Team, da wir beide Unternehmen sich dafür einsetzen, Lösungenmit Technologien der nächsten Generation zu ermöglichen, zu integrieren und zuentwickeln", erklärte Dinesh Tyagi, Präsident und CEO von Innovative Logic. "Wirkönnen jetzt skalieren und unseren Kunden ein leistungsfähigeres Angebotanbieten, das von Beratung über das Design von eingebetteten Systemen bis hin zuBetrieb und digitalen geschäftsergebnisorientierten Lösungen reicht."Informationen zu Prodapt: https://www.prodapt.com/Prodapt hat sich auf die Connectedness-Vertikale spezialisiert. Zu den Kundenvon Prodapt gehören Telekommunikationsbetreiber, Digital-/Multi-Service-Provider(D/MSPs), Technologie- und digitale Plattformunternehmen, die sich mit dem ThemaVernetzung beschäftigen.Prodapt entwickelt, integriert und betreibt Lösungen, die Technologien undInnovationen der nächsten Generation ermöglichen. Prodapt arbeitet mit weltweitführenden Unternehmen wie AT&T , Verizon, CenturyLink, Adtran, Vodafone, LibertyGlobal, Windstream, Virgin Media, Rogers, Deutsche Telekom und vielen anderenzusammen. Dank der Kunden von Prodapt bleiben aktuell mehr als eine MilliardeMenschen und fünf Milliarden Geräte miteinander in Verbindung.Prodapt betreibt Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Latam, Indien undAfrika. Prodapt ist Teil eines 120 Jahre alten Unternehmenskonglomerats, derJhaver Group, die über 22.000 Mitarbeiter an mehr als 64 Standorten weltweitbeschäftigt.Informationen zu Innovative Logic: https://inno-logic.com/Innovative Logic ist ein Technologiedienstleistungsunternehmen, dasDesign/Verifikationsdienstleistungen in den Bereichen ASIC, FPGA undeingebettete Systeme erbringt. Innovative Logic ist seit über 15 Jahren imGeschäft mit eingebetteten Lösungen tätig und unterstützt mehrere FAANG- undglobale Tier-1-Unternehmen in Bereichen wie künstlicher Intelligenz,maschinellem Lernen, IoT, SSD, ADAS, Netzwerk, Video, Grafik usw.Pressekontakt:Krishna Kumar Nkrishnakumar.n@prodapt.comFoto:https://mma.prnewswire.com/media/1598091/Prodapt_Acquires_Innovative_Logic.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1498715/Prodapt_Logo.jpgWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/118436/4998522OTS: Prodapt