TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten asiatischen Börsen haben am Freitag an die Verluste des Vortages angeknüpft. Auf Wochensicht liegen die Handelsplätze in Fernost damit leicht im Minus. Etwas stärker ging es dabei an den chinesischen Märkten nach unten.

Einmal mehr belastete die Ausbreitung von Corona in Südostasien, wie die Marktstrategen der Deutschen Bank um Jim Reid feststellten. In Japan seien die täglichen Zahlen auf neue Rekordstände geklettert. In Teilen Australiens wurden die Lockdown-Maßnahmen bis Ende September ausgeweitet. Damit wuchsen die Sorgen vor den wirtschaftlichen Auswirkungen der Virus-Ausbreitung.