Am 28. Juli gab Facebook die Zahlen für das zweite Quartal 2021 bekannt. Der Umsatz von Facebook belief sich auf 29,1 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Erwartungen der Analysten deutlich. Gleichzeitig markierte diese Zahl einen Rekord in der Unternehmensgeschichte, nachdem der Umsatz im Jahresvergleich um 56 Prozent gewachsen ist. Der Quartalsgewinn schoss auf 12,4 Milliarden US-Dollar, was eine Umsatzrendite von beinahe 43 Prozent ergibt. Der Nettogewinn belief sich auf rund 10,4 Milliarden US-Dollar und hat einen verwässerten Gewinn pro Aktie von 3,61 US-Dollar zur Folge. Facebook gehört mit seinem Geschäftsmodell zu den Top 5 Technologiekonzernen der USA. Laut Analyst Whitney Tilson von Empire Research haben diese Werte sowohl kurz- als auch langfristig Rückenwind, weil sie nicht übermäßig hoch bewertet sind. Facebook profitiert davon, dass immer mehr Werbung ins Internet verlagert wird. . Zum Chart .

Den Facebook-Aktionären fiel die Einordnung der Q2-Zahlen in Kombination mit dem medialen Gegenwind, die so eine große Organisation auf sich zieht, schwer. Es kam nach der Veröffentlichung der der Q2-Zahlen am 28. Juli zu einem Overnight-Gap im Ausmaß von knapp 3 Prozent. Die letzten Handelstage führten aufgrund des Einflusses des FOMC-Sitzungsprotokolls zu Abverkäufen, nachdem ein sogenanntes „Tapering“ - sprich eine Verringerung der Anleihekäufe - wahrscheinlicher wird. Dies würde Liquidität aus dem Markt nehmen und die zukünftigen Kurse negativ beeinflussen. Dennoch ist der seit Anfang März 2021 gültige Aufwärtstrend noch intakt, nachdem gestern die untere Begrenzung verteidigt wurde. Grund dafür ist die aktuelle Erholung der US-Technologiewerte nach dem vorgestrigen Abverkauf. Die Trendlinie überschneidet sich mit der Unterstützung bei 353,73 US-Dollar und unterstreicht das Gewicht der Marke. Sie könnte zum Ausgangspunkt weiterer Kurssteigerungen werden. Das All Time High bei 375,21 US-Dollar liegt dabei in Schlagdistanz. Weiters beträgt das erwartete KGV 2023 19,21 und beinhaltet eine geplante EPS-Steigerung von 85 Prozent ausgehend vom Basisjahr 2020. Sind die Marktteilnehmer in 2023 bereit für Facebook ähnlich hohe KGVs wie 2020 zu bezahlen, steckt nach dieser Betrachtungsweise noch weiteres Kurspotenzial in der Aktie.