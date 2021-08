Die Blue Cap Aktie ist inmitten der wackeligen Börsenlage in Rallyelaune. Dafür gesorgt haben jüngst gute Nachrichten des Unternehmens, unter anderem zum Halbjahresergebnis und einer Übernahme. Zudem wurde klar, dass der in Liquidation befindliche Großaktionär PartnerFonds beabsichtigt, keine Aktien der Blue Cap über den börslichen Handel zu verkaufen. Frühestens ab 2022 will dieser sich kursschonend von Aktien der Blue Cap ...