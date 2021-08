Der HELLER Konzern mit Sitz zu Nürtingen gilt in Wirtschaftskreisen als eine der letzten großen Bastionen im Maschinenbaugeschäft am Standort Deutschland, insbesondere aber auch als ein Unternehmen, welches sich nach 125 Jahren gelebter Historie noch im Besitz seiner Gründerfamilien befindet. Einer für die heutige Zeit selten gewordener Umstand. Der wirtschaftliche Erfolg des HELLER Konzerns führte das Unternehmen auf internationaler Ebene in die Elite der Maschinenbauunternehmen. Ein hohes Maß an Innovation und der damit verbundene wirtschaftliche Erfolg des HELLER Konzerns beruht maßgeblich auf der Leistung seiner Mitarbeiter, sowie auf den herausragenden Leistungen der eigenen Ingenieurabteilung unter Andienung von unzähligen Patenten, womit der HELLER Konzern im internationalen Vergleich seine einzigartige Stellung nochmals verdeutlicht. Der HELLER Konzern gilt als einer der wichtigsten Arbeitgeber in der Region rund um Nürtingen. Wirtschaftlich betrachtet steht der HELLER Konzern auf einem soliden Fundament und verfügte zum Stichtag des 31.12.2020 über einen Konzernbilanzgewinn in Höhe von 87,9 Mio. Euro bei einer Bilanzsumme in Höhe von 350 Mio. Euro und einem Umsatz aus der HELLER Gesamtgruppe heraus in Höhe von 382 Mio. Euro mit einer Corona bedingten EBITDA in Höhe von -16,8 Mio. Euro.



Für das Geschäftsjahr 2021 rechnet man im HELLER Konzern wieder mit einem positiven Ergebnis, da die Halbjahresergebnisse einen solchen Forecast zulassen. Das kommende Geschäftsjahr 2022 lässt im Hinblick einer guten Stimmungslage am Markt einen positiven Ausblick zu. In Anlehnung an eine aktuell dynamisch anziehende Auftragslage und mit einem motivierenden Rückblick auf das Rekordgeschäftsjahr von 2019, wonach der HELLER Konzern einen Gesamtumsatz in Höhe von 724 Mio. Euro mit einer EBITDA in Höhe von 42,3 Mio. Euro erwirtschaften konnte, sind die Ziele an die nachfolgenden Geschäftsjahre klar definiert und die damit verbundenen Erwartungen an das Management des HELLER Konzerns adressiert.

