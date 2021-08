DAX rutscht unter 15.800 Punkte

Und damit direkt unter dem wichtigen 10er-EMA, was ein kurzfristiges Schwächesignal generierte. Im weiteren Handelsverlauf gab der DAX dann auch weiter ab und erreichte mit dem Tagestief bei 15.621 Punkten direkt den 50er-EMA. Der 50er-EMA hatte in der Vergangenheit bereits oft als solide Unterstützung gedient, wo der DAX wieder nach oben abprallte. Und auch am Vortag konnte der DAX am 50er-EMA wieder nach oben abdrehen und bei 15.765 Punkten aus dem Handel gehen. Vorbörslich notiert der DAX am frühen Freitagmorgen im Bereich von 15.750 Punkten tiefer.

Im Fokus steht nun kurzfristig weiterhin der 10er-EMA. Solange der DAX unter dem 10er-EMA notiert, ist eher mit weiter fallenden Kursen zu rechnen. Über dem 10er-EMA wäre ein Hochlauf zum noch offenen Eröffnungsgap vom Vortag bei 15.872 Punkten zu erwarten.