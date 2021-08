Alibaba Aktie rauscht unter Corona-Crashtief - wo ist die nächste Unterstützung?

Die Alibaba Aktie kommt, wie viele andere China-Titel auch, nicht aus dem Dauerdruck auf den Aktienkurs heraus. An der New Yorker Börse verlor der Aktienkurs des Unternehmens gestern auf Schlusskursbasis fast 7 Prozent auf 160,55 Dollar, intraday ging es für die Alibaba Aktie an der NASE sogar bis auf 159,51 Dollar nach unten. Neben den aus vielen Gründen schlechten Sentiment für China-Aktien belasten neue charttechnische ...