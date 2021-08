Die Aumann AG (ISIN: DE000A2DAM03), ein führender Hersteller von Automatisierungslösungen für die Elektromobilität, knüpft an den dynamischen Jahresauftakt an und steigerte den Auftragseingang im zweiten Quartal 2021 erneut. Im ersten Halbjahr konnte der Auftragseingang somit um 25,3 % auf 104,1 Mio. € wachsen. Der Umsatz lag im ersten Halbjahr mit 72,8 Mio. € noch 14,1 % unter dem Vorjahr, was auf den coronabedingt schwachen Auftragseingang im Jahr 2020 zurückgeht. Ebenfalls bedingt durch die Nachwirkungen des Vorjahres, lag das EBITDA in den ersten sechs Monaten bei -0,9 Mio. €, was einer EBITDA-Marge von -1,3 % entspricht.

Der Auftragseingang des Segments E-mobility stieg im ersten Halbjahr deutlich um 79,3 % auf 75,0 Mio. €, was einem Anteil des Segments am gesamten Auftragseingang von 72,1 % entspricht. Aufgrund dieser positiven Entwicklung lag das Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatz (Book-to-Bill Ratio) segmentübergreifend im ersten Halbjahr bei 1,43. Es wird daher erwartet, dass in den kommenden Quartalen der Umsatz zunehmend der positiven Auftragseingangsdynamik folgt. Der Auftragsbestand lag zum 30. Juni 2021 mit 134,4 Mio. € auf dem höchsten Wert seit 2019.