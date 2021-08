Die großen Aktien aus China wie Tencent und Alibaba fallen weiter, nachdem die Führung in Peking die Datenschutzbestimmungen deutlich verschärft (und sich dabei stark an den Regularien orientiert, die Europa eingeführt h

Die großen Aktien aus China wie Tencent und Alibaba fallen weiter, nachdem die Führung in Peking die Datenschutzbestimmungen deutlich verschärft (und sich dabei stark an den Regularien orientiert, die Europa eingeführt hat). Damit dürfte die Nervosität auch im europäischen Handel und später an der Wall Street hoch bleiben, zumal heute der kleine Verfall weitere Volatilität bringen sollte (das war gestern schon spürbar). Ist der Abverkauf in China das Muster, dem auch Europa und die Wall Street folgen werden? Japans Nikkei jedenfalls fällt auf den tiefsten Stand des Jahres. Die Corona-Lage verschärft sich unterdessen weiter, immer mehr Konzerne verschieben die Wiedereröffnung ihrer Büros. Sehen wir bald eine 10%-Korrektur auch der westlichen Akienmärkte, wie Markus Koch meint?

Hinweis aus Video: Folge 4 von Boom und Bust - Roland Ullrich und Markus Fugmann sprechen mit Wall Street-Journalist Markus Koch, der von einer 10%-Korrektur der Märkte ausgeht:

https://www.youtube.com/watch?v=Sbm7Ppqg8a0

Das Video "China crasht weiter - und wir?" sehen Sie hier..