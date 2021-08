NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 108 auf 112 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Er habe seine Schätzungen im Kontext der anderen Titel der Branche angehoben, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sorgen um die Nachfrage aus China und die Unsicherheit in Hinblick auf mögliche Übernahmen hielten die Aktie zunächst in Schach./mf/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2021 / 07:34 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2021 / 00:15 / BST

