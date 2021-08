Lang & Schwarz meldet neue Rekordzahlen: „Für das erste Halbjahr 2021 ergibt sich bereits ein Anstieg des Ergebnisses der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit um 167 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum des Rekordjahres 2020”, so das Düsseldorfer Unternehmen am Freitag. Der Finanzdienstleister profitiert stark vom Börsenboom in Deutschland und hier unter anderem von Neobrokern wie Trade Republic oder dem Anstieg des ...