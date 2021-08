TRADEGATE AG Wertpapierhandelsbank steigert zum Halbjahr Umsatz und Ergebnis

Tradegate AG steigert zum Halbjahr Umsatz und Ergebnis



Die Tradegate AG Wertpapierhandelsbank veröffentlicht heute ihr Halbjahresergebnis per 30.6.2021.

Das Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit stieg gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres um 29,7 % auf rund 107,9 Mio. €, der Jahresüberschuss nach Steuern ebenfalls um 29,7 % auf rund 75,1 Mio. €. Zuführungen zum Fonds für allgemeine Bankrisiken werden unterjährig bei der Gesellschaft nicht vorgenommen. Die Zahlen unterliegen keiner prüferischen Durchsicht durch die Jahresabschlussprüfer.

Die Ergebnisverbesserung ist auf entsprechende Umsatzsteigerungen im Kerngeschäft als Market Specialist an der Tradegate Exchange zurückzuführen. So stieg die Transaktionszahl im Halbjahr um 27 % auf gut 35 Millionen Trades und das Handelsvolumen um 21,5 % auf rund 200 Milliarden €. Getragen war die Umsatzsteigerung durch die beiden Rekordmonate Januar und Februar, in denen mit 182 % und 110 % sehr hohe Umsatzzuwächse erreicht werden konnten. In den Monaten März, April sowie Juni wurden, im Vergleich zum Ausnahmejahr 2020, Umsatzrückgänge zwischen 8,5 % und 24 % verzeichnet.

Für das zweite Halbjahr, mit teilweise sehr hohen Vorgaben aus dem Vorjahr, erwartet die Gesellschaft sowohl Monate mit leichten Umsatzrückgängen, als auch mit leichten Umsatzzuwächsen.

Die Gesellschaft beabsichtigt im vierten Quartal auf Grundlage des am 10.8.2021 von der BaFin gebilligten Basisprospekts die Emission von Mini-Future-Zertifikaten auf Aktien deutscher und internationaler Emittenten aufzunehmen. Dazu werden zunächst mit geschlossenen Benutzergruppen abschließende Tests der vollautomatisierten Emissions-, Quoting-, Handels- und Hedgingsysteme durchgeführt, bevor die Gesellschaft mit dem Aufbau und der Vermarktung eines Produktportfolios in liquiden Underlyings beginnt.

Der Halbjahresbericht der Gesellschaft ist unter www.tradegate.ag einseh- und abrufbar.

Über die Tradegate AG Wertpapierhandelsbank:

Die Tradegate AG Wertpapierhandelsbank ist ein CRR-Kreditinstitut. Schwerpunkt der Unternehmung ist die Tätigkeit als Spezialist bzw. Skontroführer für ca. siebentausendfünfhundert Wertpapiergattungen (Aktien und ETFs) an der auf die Bedürfnisse von Privatanlegern spezialisierten Tradegate Exchange mit Sitz in Berlin sowie an der Frankfurter Wertpapierbörse und der Börse Berlin. Darüber hinaus ist die Tradegate AG Wertpapierhandelsbank als Systematischer Internalisierer tätig und betreibt unter der Marke ,Berliner Effektenbank' exklusives Private Banking.

Kontakt: Investor und Public Relations

Catherine Hughes

Telefon: 030 - 890 21-145

E-Mail: chughes@tradegate.de

20.08.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de



Sprache: Deutsch Unternehmen: TRADEGATE AG Wertpapierhandelsbank Kurfürstendamm 119 10711 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 89021120 Fax: +49 (0)30 89021121 E-Mail: htimm@tradegate.de Internet: www.tradegate.de ISIN: DE0005216907 WKN: 521690 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1227885

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1227885 20.08.2021