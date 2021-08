Epigenomics AG: Herabsetzung des Nennbetrags der geplanten Pflichtwandelanleihe auf bis zu EUR 16,5 Mio. und des Wandlungspreises auf EUR 1,10 je Aktie

NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER WEITERGABE AN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN UND SÜDAFRIKA

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Herabsetzung des Nennbetrags der geplanten Pflichtwandelanleihe auf bis zu EUR 16,5 Mio. und des Wandlungspreises auf EUR 1,10 je Aktie

Berlin, Deutschland, 20. August 2021 - Am 11. Juni 2021 hat die Epigenomics AG (Frankfurt Prime Standard: ECX, OTCQX: EPGNY; das "Unternehmen") ihre grundsätzliche Entscheidung bekannt gegeben, eine nachrangige Pflichtwandelanleihe im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 18.150.000,00 zu begeben, bestehend aus 181.500 Teilschuldverschreibungen mit einem Nennbetrag von je EUR 100,00 und einem Wandlungspreis, vorbehaltlich etwaiger Anpassungen im Rahmen des Verwässerungsschutzes, von EUR 1,21 je Aktie. Da der Aktienkurs in den letzten Tagen deutlich unter den Wandlungspreis von 1,21 EUR je Aktie gefallen ist, hat die Gesellschaft heute beschlossen, den Wandlungspreis auf EUR 1,10 zu senken. Infolgedessen verringert sich auch der Gesamtnennbetrag der Pflichtwandelanleihe auf EUR 16.500.000,00, bestehend aus 165.000 Teilschuldverschreibungen mit einem Nennbetrag von je 100,00 EUR. Abgesehen davon bleiben die Bedingungen der Pflichtwandelanleihe, wie am 11. Juni 2021 angekündigt, unverändert.

Das Unternehmen plant, die Emission der Pflichtwandelanleihe in Kürze durchzuführen.

Im Zusammenhang mit der Anpassung der Bedingungen der Pflichtwandelanleihe hat die Gesellschaft heute auch eine Änderungsvereinbarung zur Backstop-Vereinbarung mit ihrer Aktionärin Deutsche Balaton Aktiengesellschaft abgeschlossen. Die Änderungsvereinbarung spiegelt die Änderungen der Bedingungen der Pflichtwandelanleihe wider. Demnach reduziert sich die Verpflichtung der Deutsche Balaton Aktiengesellschaft zum Erwerb aller Schuldverschreibungen aus der Pflichtwandelanleihe auf EUR 16.500.000,00. Im Gegenzug hat sich die Deutsche Balaton Aktiengesellschaft verpflichtet, den Differenzbetrag zwischen dem ursprünglichen Gesamtnennbetrag der Pflichtwandelanleihe in Höhe von EUR 18.150.000,00 und dem reduzierten Gesamtnennbetrag von EUR 16.500.000,00, also EUR 1.650.000,00, unter bestimmten Bedingungen in künftige Emissionen von Aktien, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen oder Genussrechten der Gesellschaft zu investieren. Diese Verpflichtung erlischt mit Ablauf des Jahres 2023.