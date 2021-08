Stop & Go BÖRSENKOMPASS-PORTFOLIO | +51% Buchgewinn, To-do: Jetzt Stops anheben!

Freitag ist beim Bernecker Börsenkompass Portfolio Tag. Wir durchforsten unsere Empfehlungsliste und nehmen bei ausgewählten Positionen Anpassungen vor. Diese Arbeit ist unerlässlich für den Erfolg an der Börse. Nehmen auch Sie sich ein paar Minuten Zeit für die Bestandspflege in Ihrem Depot. In unserem Portfolio finden sich aktuell 20 Positionen. 17 davon liegen während des Schreibens dieser Zeilen im Plus. Die durchschnittliche Rendite beläuft sich auf über 50 Prozent Buchgewinn. Diese Woche haben wir den Stahlwert SALZGITTER neu aufgenommen. Nachdem es in den letzten Tagen an den Märkten teilweise kräftig bergab ging, ziehen wir bei mehreren Engagements Stops ein oder heben sie an. So etwa bei der DT. TELEKOM, bei EON und bei unserem noch jungen Investment MUTARES. Auch bei KLÖCKNER & CO hat sich heute etwas getan. Lesen Sie in unserer Portfoliomeldung die Details.