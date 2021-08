Gerry Weber International AG: Hauptversammlung der GERRY WEBER International AG: Angelika Schindler-Obenhaus nun offiziell im Amt der CEO

- Vorstand nun als Doppelspitze mit Angelika Schindler-Obenhaus und Florian Frank, Alexander Gedat planmäßig zurück im Aufsichtsrat

- Vier neue Aufsichtsratsmitglieder gewählt

- 97,7 Prozent der Aktionäre anwesend

- Sämtliche Beschlussvorschläge mit Zustimmung von fast 100 Prozent angenommen

Halle/Westfalen, 20.08.2021 - Mit Ablauf der gestrigen Hauptversammlung der GERRY WEBER International AG ist Angelika Schindler-Obenhaus (58) nunmehr als CEO bestellt. Bereits in seiner Sitzung vom 25. März 2021 hatte der Aufsichtsrat der GERRY WEBER International AG die bisherige Chief Operating Officer (COO) mit Wirkung zum Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung 2021 der Gesellschaft zur Vorstandsvorsitzenden berufen. Angelika Schindler-Obenhaus tritt die Nachfolge von Alexander Gedat (57) an, der diese Funktion im Februar 2020 interimistisch übernommen hatte. Angelika Schindler-Obenhaus ist seit August 2020 Mitglied des Vorstands der GERRY WEBER International AG und bildet nun gemeinsam mit Chief Financial Officer (CFO) Florian Frank (48) eine Doppelspitze. In der Funktion als COO verantwortete sie bereits die Bereiche Design, Produktion, Beschaffung und Marketing/Kommunikation, von Alexander Gedat übernimmt sie nun auch den Vertrieb. Florian Frank verantwortet als CFO die Bereiche Finanzen & Controlling, Human Ressources, IT, Corporate Sourcing, Distribution Center & Outbound Logistik und Capital Markets & Investor Relations.

Der Aufsichtsrat hat Angelika Schindler-Obenhaus, die den Vorstandsvorsitz der GERRY WEBER International AG als erste Frau besetzt und seit fast 40 Jahren in der Modebranche tätig ist, für die Dauer von drei Jahren bestellt. "Nachdem ich im August 2020 zum Vorstandsmitglied der GERRY WEBER International AG berufen wurde, freue ich mich jetzt sehr darauf, den Vorstandsvorsitz zu übernehmen. Alexander Gedat war ein großartiger Vorgänger und hat GERRY WEBER sicher durch die Coronapandemie manövriert. Alexander Gedat und Florian Frank konnten mit der erneuten Restrukturierung im Juni 2020 eine gute Basis schaffen, auf der wir gemeinsam mit der neuen Strategie für unsere drei Marken GERRY WEBER, TAIFUN und SAMOON aufsetzen konnten. Dabei haben wir immer wieder von Alexander Gedats großem Erfahrungsschatz und auch seiner sehr menschlichen Art profitieren können. Florian Frank und ich haben nun mit einer bereinigten Kostenstruktur, optimierten Prozessen und der Strategie bis 2023 eine Ausgangssituation, aus der heraus wir #wearegerry gemeinsam mit unseren Teams weiterentwickeln können."