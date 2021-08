PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die Börsen in Europa haben zum Wochenschluss ihre Talfahrt etwas ausgewitet. Viele Anleger seien verunsichert, sagten Börsianer und verwiesen auf die Aussicht auf eine geringere Geldflut in den USA noch im laufenden Jahr und die Corona-Lage. Diese Faktoren hatten den Markt schon am Vortag unter Druck gebracht.

"Die Gemengelage ist undurchsichtig und es bedarf weiterer Informationen, um den Überblick wieder zu gewinnen", resümierte daher etwa Analyst Ralf Umlauf von der Helaba. Denn bei konjunkturellen Dämpfern, ausgelöst durch die anhaltenden Lieferkettenprobleme und die Delta-Ängste, müsste das Zurückfahren der Anleihekäufe durch die US-Notenbank Fed eigentlich wieder in Frage gestellt werden.