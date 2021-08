Deutsche Börse – Aktie springt über 150 EUR

Wertpapiere der Deutschen Börse können auf einen erfolgreichen Sommerhandel zurückblicken, in dem es gelang auf frische Jahreshochs zuzulegen. Zugleich allerdings ist der Wert in einen äußerst markanten Widerstandsbereich aus dem Spätsommer letzten …

Wertpapiere der Deutschen Börse können auf einen erfolgreichen Sommerhandel zurückblicken, in dem es gelang auf frische Jahreshochs zuzulegen. Zugleich allerdings ist der Wert in einen äußerst markanten Widerstandsbereich aus dem Spätsommer letzten Jahres angestiegen.

Die langfristige Kursentwicklung der Deutsche Börse-Aktie stimmt zuversichtlich, im abgelaufenen Jahr mussten Anleger durch Höhen und Tiefen gehen. Die äußerst hohe Volatilität wurde jedoch sukzessive abgebaut, in diesem Jahr kam ein regulärer Aufwärtstrend zustande, an der Kursmarke von 150,00 Euro bissen sich Investoren bis vor Kurzem allerdings noch die Zähne aus. Dieses Niveau konnte aber in diesem Monat überwunden werden, jetzt gilt es die erreichten Erfolge übers Ziel zu bringen.

Zartes Pflänzchen

Obwohl die Deutsche Börse-Aktie derzeit oberhalb von 150,00 Euro notiert, sollte ein nachhaltiger Wochenschlusskurs mit weiteren Kursgewinnen diesen Anstieg erst noch bestätigen. Nur in diesem Szenario ließe sich für die folgenden Wochen weiteres Kurspotenzial an 152,45 Euro und darüber rund 155,00 Euro ableiten. In einer überschießenden Welle könnten sogar Kursgewinne an 160,00 Euro anstehen. Zwischenzeitliche Rücksetzer innerhalb der laufenden Aufwärtsbewegung seit Anfang August könnten aber problemlos auf 145,20 Euro abwärts reichen, darunter sogar auf den 50-Tage-Durchschnitt bei derzeit 144,52 Euro. Der übergeordnete Aufwärtstrend wäre hiervon noch nicht berührt. Im Umkehrschluss erfordert dies bei einem Long-Engagement weite Stopps.

Widerstände: 151,25; 152,45; 153,55; 155,00; 156,95; 158,30 Euro

Unterstützungen: 150,00; 149,00; 147,65; 145,20; 144,54; 142,15 Euro

Deutsche Börse in Euro im Tageschart; 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Foto: blog.onemarkets.de

Betrachtungszeitraum: 22.05.2020 – 20.08.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/DE0005810055

Deutsche Börse in Euro im Wochenchart; 1 Kerze = 1 Woche (log. Kerzenchartdarstellung)

Foto: blog.onemarkets.de

Betrachtungszeitraum: 22.08.2016 – 20.08.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/DE0005810055

Investmentmöglichkeiten

Turbo Open End Bull Optionsschein auf Deutsche Börse für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in Euro Hebel Letzter Bewertungstag Dt. Börse HR26MV 3,29 118,431119 4,60 Open End Dt. Börse HR3HQS 2,21 129,328117 6,85 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 20.08.2020; 11:08 Uhr

Turbo Open End Bear Optionsschein auf Deutsche Börse für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in Euro Hebel Letzter Bewertungstag Dt. Börse HZ3DHX 3,00 180,51377 5,04 Open End Dt. Börse HW0R0K 1,62 166,681784 9,35 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 20.08.2020; 11:10 Uhr

Autor: Ingmar Königshofen