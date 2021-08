LONDON (dpa-AFX) - Unter den europäischen Börsen bevorzugen die Marktstrategen der UBS aktuell die Aktienmärkte in Deutschland, Großbritannien und Norwegen. Deutsche Unternehmen etwa weisen aktuell mit die höchste Gewinndynamik in Europa aus, erklärte Stratege Nick Nelson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem seien hiesige Aktien in der Region am drittattraktivsten bewertet.

Am günstigsten zu haben sind Nelson zufolge derzeit britische Papiere. Verschiedene Branchen des Landes stünden momentan im Fokus von Finanzinvestoren. Dies könnte helfen, erhebliche Werte an der Börse in London freizusetzen. Als Antrieb hinzu komme in einer Welt niedriger bis Nullrenditen am Anleihenmarkt die Dividendenrendite britischer Aktien von im Schnitt mehr als vier Prozent.