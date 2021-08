Für Anleger, die an der Wertentwicklung von Kryptowährungen partizipieren wollen, aber ein direktes Krypto-Investment scheuen, gibt es nun spezielle Zertifikate-Lösungen.

Der Schweizer Derivate-Spezialist Leonteq hat gemeinsam mit der ICF BANK in Deutschland und Österreich Zertifikate-Lösungen für Investments in insgesamt 18 unterschiedliche Kryptowährungen lanciert. Bei den strukturierten Produkten handelt es sich um sogenannte Tracker-Zertifikate, die den Kursverlauf eines Basiswerts ­– in diesem Fall einer Digitalwährung – exakt nachbilden.

Die Tracker-Zertifikate von Leonteq sind für folgende Krypto-Basiswerte verfügbar: Bitcoin, Ethereum, Aave, Algorand, Bitcoin Cash, Cardano, Chainlink, Cosmos, EOS, Ethereum Classic, Filecoin, Litecoin, Maker, Polkadot, Ripple, Stellar, Tezos und Uniswap.

Björn Geidel, Head Sales Deutschland und Österreich bei Leonteq, erklärte: „Leonteq und die ICF arbeiten bereits seit vielen Jahren im Bereich Market Making von strukturierten Produkten zusammen und wir freuen uns darauf, unsere Präsenz im Bereich Kryptowährungen mit einer der führenden Wertpapierhandelsbanken in Deutschland zu erweitern.“

Als börsennotierte Produkte sind die Tracker-Zertifikate auf die genannten Krypto-Assets an der Börse Frankfurt Zertifikate (Open Market) handelbar.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion