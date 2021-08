DGAP-News: Gaia Grow Corp. / Schlagwort(e): Markteinführung/Studie

Gaia Grow's Canna Stream Solutions erhält 100 Stunden Unterstützung bei der Geschäftsentwicklung im Hinblick auf Marktanalysen für zukünftige Produkte



20.08.2021 / 12:11

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Vancouver (British Columbia), den 20. August 2021 - Gaia Grow Corp. (CSE: GAIA; Frankfurt: GG0) ("Gaia" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass seine 100%ige Tochtergesellschaft, die in Edmonton ansässige Canna Stream Solutions Ltd. ("CSS"), in ein Programm zur Unterstützung der Unternehmensentwicklung aufgenommen wurde, welches vom Edmonton Regional Innovation Network (ERIN) finanziert und von Innovate Edmonton durchgeführt wird.